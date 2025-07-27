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Англия одолела Испанию в финале и стала победителем женского Евро-2025

Завершился финальный матч чемпионата Европы 2025 года среди женщин между сборными Англии и Испании. Команды играли на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). В качестве главного арбитра выступила Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция). Основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались футболистки сборной Англии — 3:1.

Сборная Испании открыла счёт на 25-й минуте игры. Отличилась полузащитница Мариона Кальдентей. На 57-й минуте нападающая английской команды Алессия Руссо сравняла счёт. При исполнении послематчевых пенальти точнее оказались английские футболистки.

Таким образом, сборная Англии защитила титул лучшей команды континента. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (доп. вр.). Турнир проходил в Англии.