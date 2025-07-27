Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о победе над «Ньюкаслом» в товарищеском матче

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2 в товарищеском матче.

«Я думаю, что это не товарищеский матч, это своего рода проверка. Нужно воспринимать это как возможность поднять уровень конкурентоспособности. Есть вещи, которых мы, очевидно, хотим достичь в физическом плане, но есть также то, как мы соревнуемся, как мы понимаем своё положение и готовность побеждать независимо от того, за что мы играем, и мне нравится настрой команды в этом смысле», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Следующий товарищеский матч «канониры» проведут с «Тоттенхэмом» 31 июля.