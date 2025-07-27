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Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о победе над «Ньюкаслом» в товарищеском матче

Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о победе над «Ньюкаслом» в товарищеском матче
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2 в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 июля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
0:1 Эланга – 6'     1:1 Мерино – 32'     2:1 Мёрфи – 34'     2:2 Мёрфи – 58'     3:2 Эдегор – 83'    

«Я думаю, что это не товарищеский матч, это своего рода проверка. Нужно воспринимать это как возможность поднять уровень конкурентоспособности. Есть вещи, которых мы, очевидно, хотим достичь в физическом плане, но есть также то, как мы соревнуемся, как мы понимаем своё положение и готовность побеждать независимо от того, за что мы играем, и мне нравится настрой команды в этом смысле», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Следующий товарищеский матч «канониры» проведут с «Тоттенхэмом» 31 июля.

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