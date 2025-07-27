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Рубин — Зенит. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Рубин» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей на 36-й минуте

«Рубин» — «Зенит»: Кассьерра удвоил преимущество гостей на 36-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Рубин» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На данный момент счёт 2:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'    

Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Ранее, на 11-й минуте, Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд.

В 1-м туре соревнования казанский клуб победил «Ахмат» со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда выиграла у «Ростова» со счётом 2:1.

Ближайшие игры команды проведут в Фонбет Кубке России: «Рубин» сыграет с «Оренбургом» 31 июля, «Зенит» 30 июля встретится с «Ахматом».

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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