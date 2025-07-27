Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Факел — Уфа, результат матча 27 июля 2025, счет 1:0, Первая лига

«Факел» вырвал победу у «Уфы» в матче 2-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 2-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026 между «Факелом» и «Уфой». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Роман Сафьян из Москвы. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Гапонов – 80'    

На 80-й минуте защитник «Факела» Илья Гапонов вывел свою команду вперёд.

После двух матчей в активе воронежского клуба шесть очков. Команда располагается на втором месте в турнирной таблице. «Уфа» с одним очком занимает 16-е место. В следующем туре «Факел» примет на своём поле «Сокол». Игра назначена на воскресенье, 3 августа. Днём ранее свой матч в 3-м туре Первой лиги проведёт «Уфа». Подопечные Омари Тетрадзе примут на своём поле «Шинник».

Календарь Лиги PARI - 2025/2026
Турнирная таблица Лиги PARI - 2025/2026
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Рубин» — «Зенит», Калинская в финале и гонка Ф-1 в Спа
Топ-события воскресенья: «Рубин» — «Зенит», Калинская в финале и гонка Ф-1 в Спа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android