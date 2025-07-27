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Арбитр Федотов отреагировал на назначение пенальти в ворота «Рубина» в игре с «Зенитом»

Арбитр Федотов отреагировал на назначение пенальти в ворота «Рубина» в игре с «Зенитом»
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение арбитра Алексея Сухого назначить пенальти в ворота «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'    

«Здесь Сухому было некуда деваться, и вообще – он должен был и сам увидеть эту руку у игрока «Рубина». Позиция у судьи была открытая. На видео он смотрел, где находился игрок, но даже если во время игры посчитал, что рука была за пределами штрафной – должен был назначить штрафной. Что касается самой руки, то она отставлена в сторону, это неестественное положение во время бега. VAR исправил ошибку, пенальти назначен верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Форвард «Зенита» Андрей Мостовой реализовал пенальти на 11-й минуте и вывел свою команду вперёд.

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