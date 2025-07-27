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Рубин — Зенит. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Фото: реакция Даку на назначение пенальти в ворота «Рубина» в игре с «Зенитом»

Фото: реакция Даку на назначение пенальти в ворота «Рубина» в игре с «Зенитом»
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Рубин» и «Зенит». Счёт 1:0 в пользу петербуржцев. Единственный на данный момент гол забил Андрей Мостовой с пенальти. Форвард казанцев Мирлинд Даку эмоционально отреагировал на назначение 11-метрового. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'    

Фото: Кадр из трансляции

На 10-й минуте встречи главный арбитр Алексей Сухой отправился к монитору и после короткого просмотра назначил пенальти в ворота «Рубина» за игру рукой Алексея Грицаенко в собственной штрафной в борьбе с Максимом Глушенковым.

В 1-м туре РПЛ казанский клуб победил «Ахмат» со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда выиграла у «Ростова» со счётом 2:1.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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