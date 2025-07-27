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«Рубин» — «Зенит»: Ходжа сократил отставание казанцев в счёте на 47-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Рубин» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На данный момент счёт 2:1 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Ранее, на 11-й минуте, Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте.

В 1-м туре соревнования казанский клуб победил «Ахмат» со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда выиграла у «Ростова» со счётом 2:1.

Ближайшие игры команды проведут в Фонбет Кубке России: «Рубин» сыграет с «Оренбургом» 31 июля, «Зенит» 30 июля встретится с «Ахматом».

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.