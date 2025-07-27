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Тренер «Торпедо» Кононов: тяжело было взломать оборону «Нефтехимика»

Тренер «Торпедо» Кононов: тяжело было взломать оборону «Нефтехимика»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал результат матча 2-го тура Лиги PARI с «Нефтехимиком» (0:0).

Россия — Лига PARI . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва

— «Нефтехимик» всегда славился организованной игрой. С ними очень сложно играть, причём не только на выезде, но и дома. Команда очень организованная, такую вязкую оборону сложно взломать. Они играли от обороны, ориентировались на быстрые атаки. Мы, по сути, не давали им создавать опасные моменты, кроме одного эпизода во втором тайме.

С нашей стороны, тяжело было взломать оборону соперника. Мы старались использовать позиционные атаки, владели преимуществом, но, к сожалению, не удалось забить. Ребята отдавались игре, старались действовать комбинационно.

В целом мы играли неплохо, но, к сожалению, нам не хватает остроты и завершающей фазы. Это очень важно исправить как можно быстрее.

— На ваш взгляд, чего именно сегодня не хватило «Торпедо», чтобы вскрыть оборону? Возможно, мяч медленно двигали? Или креатива, нестандартного подхода?
— Наверное, здесь всё вместе. Нужно быстрее двигать мяч. Как только мы играли быстро, в одно-два касания, тогда сопернику было очень сложно. Плюс индивидуальное мастерство игрока очень важно при принятии решений в сложных ситуациях на поле – чтобы завершить атаку, отдать точный пас. Вот этого нам, к сожалению, не хватает, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

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