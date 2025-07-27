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Видео: курьёзный гол костромского «Спартака» в концовке матча с «Родиной»

Футболисты костромского «Спартака» одержали волевую победу над московской «Родиной» во 2-м туре Лиги PARI. Встреча, прошедшая на «Арене Химки», завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. На 85-й минуте Денис Жилмостных забил красивый гол, поразив ворота почти с центра поля.

Защитник «Родины» выбил мяч с края поля в сторону центра, Жилмостных сыграл на опережение и в касание нанёс удар в направлении ворот. Голкипер Сергей Айдаров не смог точно определить траекторию мяча, который в итоге свалился прямо за спину вратарю.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео доступно в группе Лиги PARI во «ВКонтакте».

В следующем туре «Родина» сыграет в гостях с Уралом 2 августа, «Спартак» 3 августа на своём поле примет «Нефтехимик».