Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 июля, календарь, таблица

Сегодня, 27 июля, состоялись три матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 27 июля:

ЦСКА — «Ахмат» — 2:1;

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Рубин» — «Зенит» — 2:2.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский «Локомотив», у которого шесть набранных очков в двух матчах. На второй строчке располагается тольяттинский «Акрон», у которого четыре очка в двух встречах. Столько же очков у калининградской «Балтики», замыкающей тройку лидеров. В зоне вылета находятся «Пари НН» и «Сочи», дважды уступившие на старте сезона.