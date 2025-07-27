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Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 27 июля, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 июля, календарь, таблица
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Сегодня, 27 июля, состоялись три матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 27 июля:

ЦСКА — «Ахмат» — 2:1;
«Оренбург» — «Динамо» Махачкала — 1:1;
«Рубин» — «Зенит» — 2:2.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский «Локомотив», у которого шесть набранных очков в двух матчах. На второй строчке располагается тольяттинский «Акрон», у которого четыре очка в двух встречах. Столько же очков у калининградской «Балтики», замыкающей тройку лидеров. В зоне вылета находятся «Пари НН» и «Сочи», дважды уступившие на старте сезона.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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