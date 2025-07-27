Тренер «Торпедо» Кононов оценил уровень игры своей команды

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 2-го тура Лиги PARI с «Нефтехимиком» (0:0) ответил, улучшается ли игра его команды по ходу нынешнего сезона. В 1-м туре чёрно-белые уступили «Челябинску» (2:3).

— Понятно, что сейчас игроки после предсезонных сборов, два тура позади. На ваш взгляд, ребята делают шаги вперёд? Улучшается ли игра команды по сравнению с первым туром?

— Первая игра у нас была примерно в таком же ключе: мы больше осуществляли позиционные атаки, больше владели мячом. Тогда мы пропустили два мяча со стандартов, забили два гола, была ещё пара моментов. Конечно, всегда хочется, когда команда играет в атаке, когда больше владеет мячом, чтобы было столько же завершений атак – то есть каждую атаку завершать ударом по воротам. Это может быть фланговая передача или проход по центру. К этому всегда хочется стремиться, и мы будем двигаться к этому в нашей работе, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».