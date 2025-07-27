Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Зенит» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином», пропустив от Даку на 90-й минуте

Завершён матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Рубин» и «Зенит». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань). В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой.

На 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» располагается на шестой строчке. У обоих коллективов по четыре очка.

В 1-м туре соревнования казанский клуб победил «Ахмат» со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда выиграла у «Ростова» со счётом 2:1.

Ближайшие игры команды проведут в Фонбет Кубке России: «Рубин» сыграет с «Оренбургом» 31 июля, «Зенит» 30 июля встретится с «Ахматом».

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.