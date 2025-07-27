Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 2-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 27 июля, завершился 2-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

25 июля, пятница:

«Крылья Советов» — «Пари НН» — 2:0.

26 июля, суббота:

«Спартак» — «Балтика» — 0:3;

«Динамо» Москва — «Ростов» — 1:0;

«Краснодар» — «Локомотив» — 1:2;

«Сочи» — «Акрон» — 0:4.

27 июля, воскресенье:

ЦСКА — «Ахмат» — 2:1;

«Оренбург» — «Динамо» Махачкала — 1:1;

«Рубин» — «Зенит» — 2:2.

По итогам 2-го тура первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский «Локомотив», у которого шесть набранных очков в двух матчах. На второй строчке располагается тольяттинский «Акрон», у которого четыре очка в двух встречах. Столько же очков — у калининградской «Балтики», замыкающей тройку лидеров. В зоне вылета находятся «Пари НН» и «Сочи», дважды уступившие на старте сезона.