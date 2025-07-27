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Тренер «Торпедо» Кононов: Солдатенко — квалифицированный вратарь, мы его брали для РПЛ

Тренер «Торпедо» Кононов: Солдатенко — квалифицированный вратарь, мы его брали для РПЛ
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 2-го тура Лиги PARI с «Нефтехимиком» (0:0) оценил игру вратаря своей команды Ростислава Солдатенко.

Россия — Лига PARI . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Торпедо М
Москва

«Мы знаем, что Солдатенко – квалифицированный вратарь, который давно играет в Первой лиге. Мы его брали под Премьер-Лигу. К сожалению, сейчас ситуация сложилась так, что мы выступаем в Первой лиге. Он опытный, надёжный футболист и очень хорошо работает в коллективе, в раздевалке. Мы очень надеемся на него в дальнейшем. Так же, как и на него, я надеюсь и на всех ребят – я это сказал в раздевалке. Двигаемся дальше, работаем. Обращаем внимание только на себя, больше ни на кого», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

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