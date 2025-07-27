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Аморим — о Фернандеше: он подаёт пример, усердно работает и порой играет через боль

Аморим — о Фернандеше: он подаёт пример, усердно работает и порой играет через боль
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после победы над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в Летней серии Премьер-лиги отметил лидерские качества капитана манкунианцев Бруну Фернандеша, который оформил в этой встрече дубль.

Летняя серия Премьер-лиги . 1-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Фернандеш – 5'     2:0 Фернандеш – 52'     2:1 Боуэн – 63'    

«В прошлом сезоне они были совершенно очевидны, это видно по его голам и результативным передачам. Но это ещё не всё. Думаю, что теперь больше игроков смогут помогать ему быть лидером коллектива, и это очень хорошо. Он наш лидер, он очень важен не только на поле, но и за его пределами. Он подаёт пример. Он очень усердно работает, всегда готов и порой играет через боль.

Иногда проблема заключается в том, что он расстраивается и теряет концентрацию. Иногда он очень хочет помочь партнёрам по команде, но это не лучшее решение. Они должны выполнять свою работу, а Бруну, например, должен ждать мяча», – приводит слова Аморима A Bola.

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