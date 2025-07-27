Англия во второй раз подряд выиграла женский чемпионат Европы
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Завершился финальный матч чемпионата Европы 2025 года среди женщин между сборными Англии и Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались английские футболистки — 3:1. Таким образом, национальная команда Англии во второй раз подряд выиграла турнир.
ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 1
3 : 1
Испания (ж)
0:1 Кальдентей – 25' 1:1 Руссо – 57'
В финале чемпионата Европы 2022 года «львицы» обыграли сборную Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии. Отметим, что англичанки также являются вице-чемпионками мира.
Напомним, Англия обыграла в полуфинале команду Италии в Женеве – 2:1. Испания во втором полуфинале победила Германию в Цюрихе – 1:0.
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