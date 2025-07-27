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Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 27 июля

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 27 июля
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Сегодня, 27 июля, состоялись четыре матча во 2-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 27 июля:

«Енисей» — «СКА-Хабаровск» — 1:2;
«Нефтехимик» — «Торпедо» Москва — 0:0;
«Родина» — «Спартак» Кострома — 1:3;
«Факел» — «Уфа» — 1:0.

Оставшийся матч 2-го тура Первой лиги пройдёт 28 июля.

В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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