Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 27 июля

Сегодня, 27 июля, состоялись четыре матча во 2-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 27 июля:

«Енисей» — «СКА-Хабаровск» — 1:2;

«Нефтехимик» — «Торпедо» Москва — 0:0;

«Родина» — «Спартак» Кострома — 1:3;

«Факел» — «Уфа» — 1:0.

Оставшийся матч 2-го тура Первой лиги пройдёт 28 июля.

В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.