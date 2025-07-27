Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпукас оценил игру новичков «Локомотива» на старте сезона РПЛ

Карпукас оценил игру новичков «Локомотива» на старте сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о том, как новички железнодорожников адаптируются в команде на старте сезона-2025/2026. Во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова одержали победу над действующим чемпионом страны «Краснодаром» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

– Как проходит адаптация у новичков?
– Да вроде хорошо. Бака (Зелимхан Бакаев. — Прим. «Чемпионата») вышел, хороший матч. Родя (Александр Руденко. — Прим. «Чемпионата»), прошлый матч 1+1, теперь 0+1, уже хороший результат. Комли (Николай Комличенко. — Прим. «Чемпионата») помогает, очень хорошая игра, вверх вышел — добавил, — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Руденко в минувшем сезоне выступали в составе подмосковных «Химок». Нападающий Николай Комличенко перебрался в «Локомотив» из «Ростова».

Материалы по теме
Дубль Батракова — и «Локо» прихлопнул «Краснодар» в гостях! Правило бывших тоже сработало
Дубль Батракова — и «Локо» прихлопнул «Краснодар» в гостях! Правило бывших тоже сработало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android