Карпукас оценил игру новичков «Локомотива» на старте сезона РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о том, как новички железнодорожников адаптируются в команде на старте сезона-2025/2026. Во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова одержали победу над действующим чемпионом страны «Краснодаром» (2:1).

– Как проходит адаптация у новичков?

– Да вроде хорошо. Бака (Зелимхан Бакаев. — Прим. «Чемпионата») вышел, хороший матч. Родя (Александр Руденко. — Прим. «Чемпионата»), прошлый матч 1+1, теперь 0+1, уже хороший результат. Комли (Николай Комличенко. — Прим. «Чемпионата») помогает, очень хорошая игра, вверх вышел — добавил, — приводит слова Карпукаса Metaratings.

Полузащитники Зелимхан Бакаев и Александр Руденко в минувшем сезоне выступали в составе подмосковных «Химок». Нападающий Николай Комличенко перебрался в «Локомотив» из «Ростова».