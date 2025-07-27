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Константин Генич поделился впечатлениями от матча «Рубин» — «Зенит»

Константин Генич поделился впечатлениями от матча «Рубин» — «Зенит»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Рубином» и «Зенитом». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

«Классный матч в Казани! Супер», — написал Генич в телеграм-канале.

После этой игры «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» расположился на шестой строчке. У обоих коллективов по четыре очка.

Ближайшие игры команды проведут в Фонбет Кубке России: «Рубин» сыграет с «Оренбургом» 31 июля, «Зенит» 30 июля встретится с «Ахматом».

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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