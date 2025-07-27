Константин Генич поделился впечатлениями от матча «Рубин» — «Зенит»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Рубином» и «Зенитом». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

«Классный матч в Казани! Супер», — написал Генич в телеграм-канале.

После этой игры «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» расположился на шестой строчке. У обоих коллективов по четыре очка.

Ближайшие игры команды проведут в Фонбет Кубке России: «Рубин» сыграет с «Оренбургом» 31 июля, «Зенит» 30 июля встретится с «Ахматом».

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.