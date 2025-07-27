Видео: гол Даку на 90-й минуте матча «Рубина» с «Зенитом»

Казанский «Рубин» смог избежать поражения в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань) и завершилась со счётом 2:2. На 90-й минуте нападающий казанцев Мирлинд Даку, находясь в штрафной площади соперника, воспользовался верховой передачей и выпрыгнул из-за спины защитника, переправив головой мяч в дальний от себя нижний угол ворот, голкипер петербуржцев Евгений Латышонок не смог спасти в этом эпизоде свою команду от пропущенного гола.

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После этой игры «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» располагается на шестой строчке. У обоих коллективов по четыре очка.