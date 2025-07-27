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Видео: гол Даку на 90-й минуте матча «Рубина» с «Зенитом»

Видео: гол Даку на 90-й минуте матча «Рубина» с «Зенитом»
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Казанский «Рубин» смог избежать поражения в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Зенитом». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» (Казань) и завершилась со счётом 2:2. На 90-й минуте нападающий казанцев Мирлинд Даку, находясь в штрафной площади соперника, воспользовался верховой передачей и выпрыгнул из-за спины защитника, переправив головой мяч в дальний от себя нижний угол ворот, голкипер петербуржцев Евгений Латышонок не смог спасти в этом эпизоде свою команду от пропущенного гола.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После этой игры «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» располагается на шестой строчке. У обоих коллективов по четыре очка.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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