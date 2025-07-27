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«Зенит» впервые со времён Луческу упустил преимущество в два мяча в РПЛ

«Зенит» впервые со времён Луческу упустил преимущество в два мяча в РПЛ
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«Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в заключительном матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, сине-бело-голубые впервые с сентября 2016 года упустили преимущество в два мяча в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

В последний раз санкт-петербургский клуб не смог одержать победу в матче чемпионата России, в котором вёл с преимуществом в два мяча, 25 сентября 2016 года. В матче 8-го тура РПЛ-2016/2017 «Анжи» сумел отыграть отставание в два гола (2:2). Тогда главным тренером команды был румынский специалист Мирча Луческу.

Россия - Премьер-Лига . 8-й тур
25 сентября 2016, воскресенье. 19:30 МСК
Анжи
Махачкала
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Дзюба – 6'     0:2 Дзюба – 18'     1:2 Бериша – 28'     2:2 Боли – 64'    

После двух туров сезона-2025/2026 «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. Возглавляет чемпионскую гонку московский «Локомотив» — единственный клуб с шестью очками в РПЛ после двух туров.

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