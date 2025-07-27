«Зенит» впервые со времён Луческу упустил преимущество в два мяча в РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в заключительном матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Таким образом, сине-бело-голубые впервые с сентября 2016 года упустили преимущество в два мяча в РПЛ.

В последний раз санкт-петербургский клуб не смог одержать победу в матче чемпионата России, в котором вёл с преимуществом в два мяча, 25 сентября 2016 года. В матче 8-го тура РПЛ-2016/2017 «Анжи» сумел отыграть отставание в два гола (2:2). Тогда главным тренером команды был румынский специалист Мирча Луческу.

После двух туров сезона-2025/2026 «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками. Возглавляет чемпионскую гонку московский «Локомотив» — единственный клуб с шестью очками в РПЛ после двух туров.