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«Рубин» прервал серию поражений во встречах с «Зенитом» из четырёх матчей

«Рубин» прервал серию поражений во встречах с «Зенитом» из четырёх матчей
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Завершился матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Рубин» и «Зенит». Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 2:2. Таким образом, казанцы прервали серию поражений из четырёх матчей с сине-бело-голубыми.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

Отметим, что во всех четырёх встречах «Рубин» не забивал и проиграл с общим счётом 0:11. Казанский клуб потерпел поражение от «Зенита» во 2-м туре РПЛ сезона-2024/2025 со счётом 0:4, дважды в Кубке России (0:1, 0:2) и в 22-м туре РПЛ (0:4).

После этой игры «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» располагается на шестой строчке. У обоих коллективов по четыре очка.

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