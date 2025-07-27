Видеообзор матча 2-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит»

Завершился матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Рубин» и «Зенит». Команды сыграли вничью, итоговый счёт — 2:2.

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

На 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.