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Тренер женской сборной Англии Вигман-Глоцбах высказалась о победе на Евро-2025

Тренер женской сборной Англии Вигман-Глоцбах высказалась о победе на Евро-2025
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Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман-Глоцбах высказалась о победе своей команды на чемпионате Европы — 2025. В решающем матче англичанки переиграли сборную Испании (1:1, 3:1 пен.).

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 1
3 : 1
Испания (ж)
0:1 Кальдентей – 25'     1:1 Руссо – 57'    

«Слово «команда» по-настоящему даёт понять, кем мы являемся. Мы умеем побеждать, чего бы это ни стоило. Сегодня мы снова это продемонстрировали. Я очень горжусь своими игроками. Очень горжусь командой и всеми нашими сотрудниками.

Пожалуй, именно эта победа далась нам наиболее трудно, если вспомнить, что нам приходилось преодолеть в играх с нашими соперниками. Было сложно с самого начала турнира. Сначала был хаос, и это невероятно, если в первом матче ты проигрываешь, а затем становишься чемпионом.

Теперь же начнём вечеринку. Слёзы будут позднее, когда сама мысль о победе осядет в голове. Мы выходим побеждать в каждом матче, и здорово, когда это срабатывает. Очень приятно работать с этой командой», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.

Турнирная сетка женского Евро-2025
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