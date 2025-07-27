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«В честь чего мы должны отдавать своих футболистов?» Президент «Урала» Иванов — об Ишкове

«В честь чего мы должны отдавать своих футболистов?» Президент «Урала» Иванов — об Ишкове
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Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил информацию об интересе к полузащитнику команды Илье Ишкову со стороны клубов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Да, нам делали предложение по Ишкову, но мы отказали. Пускай «Сочи» как играл, так и играет. В честь чего мы должны отдавать своих молодых футболистов, так ещё непонятно, за что и куда?» — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале рассказал об интересе к Илье Ишкову со стороны «Сочи» и «Рубина». 20-летний воспитанник екатеринбургского клуба выступает за взрослую команду с лета 2023 года. Его контракт с «Уралом», по данным СМИ, рассчитан до лета 2026 года.

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