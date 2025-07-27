Футболистка сборной Испании Эстер Гонсалес стала лучшим бомбардиром Евро-2025

Нападающая сборной Испании Эстер Гонсалес стала лучшим бомбардиром женского чемпионата Европы. Сегодня, 27 июля, состоялся финальный матч Евро-2025, в котором испанки проиграли сборной Англии в серии пенальти (1:1, 1:3 пен.).

Гонсалес записала на свой счёт четыре гола на турнире. Футболистка оформила дубль в стартовом матче с Португалией (5:0), отличилась в игре с Бельгией (6:2) и поразила ворота Италии (3:1).

На мяч меньше в активе нападающей сборной Швеции Стины Блакстениус, капитана национальной команды Италии Кристианы Джирелли и испанской полузащитницы Алексии Путельяс.

Напомним, Англия обыграла в полуфинале команду Италии в Женеве – 2:1. Испания во втором полуфинале победила Германию в Цюрихе – 1:0.