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Футболистка сборной Испании Эстер Гонсалес стала лучшим бомбардиром Евро-2025

Футболистка сборной Испании Эстер Гонсалес стала лучшим бомбардиром Евро-2025
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Нападающая сборной Испании Эстер Гонсалес стала лучшим бомбардиром женского чемпионата Европы. Сегодня, 27 июля, состоялся финальный матч Евро-2025, в котором испанки проиграли сборной Англии в серии пенальти (1:1, 1:3 пен.).

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 1
3 : 1
Испания (ж)
0:1 Кальдентей – 25'     1:1 Руссо – 57'    

Гонсалес записала на свой счёт четыре гола на турнире. Футболистка оформила дубль в стартовом матче с Португалией (5:0), отличилась в игре с Бельгией (6:2) и поразила ворота Италии (3:1).

На мяч меньше в активе нападающей сборной Швеции Стины Блакстениус, капитана национальной команды Италии Кристианы Джирелли и испанской полузащитницы Алексии Путельяс.

Напомним, Англия обыграла в полуфинале команду Италии в Женеве – 2:1. Испания во втором полуфинале победила Германию в Цюрихе – 1:0.

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