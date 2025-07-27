Черчесов высказался о ничьей в матче РПЛ между «Рубином» и «Зенитом»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором казанский «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (2:2).

«Зенит» после 60‑й минуты вновь перехватил инициативу, взял игру под контроль, но они просто не смогли забить третий мяч», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» располагается на шестой строчке. У обоих коллективов по четыре очка.

Ближайшие игры команды проведут в Фонбет Кубке России: «Рубин» сыграет с «Оренбургом» 31 июля, «Зенит» 30 июля встретится с «Ахматом».