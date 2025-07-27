Семак высказался об упущенной на 90-й минуте победе «Зенита» в игре с «Рубином» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

«Два разных тайма. Если в первом мы контролировали ход матча хорошо, контролировали мяч, смогли забить, то во втором тайме, к сожалению для нас, в самом начале пропустили. Счёт 2:1 или 2:0 — это не одно и то же. Естественно, игроки «Рубина» почувствовали, что можно свести матч к ничьей. Начало второго тайма у нас не получилось. В дальнейшем стали играть лучше, был лучше контроль.

Много было хороших моментов для того, чтобы увеличить преимущество. Но, к сожалению, не забили и в самой концовке пропустили с доигровки после стандартного положения. Обидно упускать победу. Игра, по сути, давалась, но бывают и такие матчи, когда не всё складывается в нашу пользу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На 11-й минуте вингер Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Форвард Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Полузащитник хозяев Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Нападающий Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.