Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак раскритиковал Глушенкова, объяснив его замену в перерыве игры «Зенита» с «Рубином»

Семак раскритиковал Глушенкова, объяснив его замену в перерыве игры «Зенита» с «Рубином»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак раскритиковал форварда команды Максима Глушенкова за матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2. Глушенков вышел на поле в стартовом составе, но был заменён в перерыве.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

«Замена Глушенкова? Показалось, что не вошёл в игру, достаточно часто и много ошибался, много брака было. Если по флангу, где действовал Андрей Мостовой, нам хорошо удалось вскрывать зоны соперника, опасности, остроты много было оттуда, то с этого фланга, к сожалению, меньше гораздо, поэтому выпустили на эту позицию другого игрока», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На 11-й минуте вингер Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Форвард Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Полузащитник хозяев Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Нападающий Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.

Материалы по теме
Вот так Даку отомстил «Зениту» за сорванный трансфер! Спас «Рубин» с 0:2 на 90-й минуте!
Вот так Даку отомстил «Зениту» за сорванный трансфер! Спас «Рубин» с 0:2 на 90-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android