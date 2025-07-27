Семак раскритиковал Глушенкова, объяснив его замену в перерыве игры «Зенита» с «Рубином»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак раскритиковал форварда команды Максима Глушенкова за матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2. Глушенков вышел на поле в стартовом составе, но был заменён в перерыве.

«Замена Глушенкова? Показалось, что не вошёл в игру, достаточно часто и много ошибался, много брака было. Если по флангу, где действовал Андрей Мостовой, нам хорошо удалось вскрывать зоны соперника, опасности, остроты много было оттуда, то с этого фланга, к сожалению, меньше гораздо, поэтому выпустили на эту позицию другого игрока», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На 11-й минуте вингер Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Форвард Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Полузащитник хозяев Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Нападающий Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.