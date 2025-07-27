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«После первого матча никто не думал, что мы это сделаем». Уильямсон — о победе на Евро

«После первого матча никто не думал, что мы это сделаем». Уильямсон — о победе на Евро
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Капитан женской сборной Англии Лия Уильямсон прокомментировала победу своей команды на чемпионате Европы — 2025. В решающем матче англичанки переиграли сборную Испании (1:1, 3:1 пен.).

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 1
3 : 1
Испания (ж)
0:1 Кальдентей – 25'     1:1 Руссо – 57'    

«Нас просто невозможно сбить с намеченного пути. То, как мы оборонялись, — это невероятно. Четвёркой защитников и всей командой. Никто не мог пройти мимо. Чувствовалось, что это наш день.

У нас неисчерпаемая сила духа. Отстоять чемпионский титул — это самое сложное дело. После первого матча никто не думал, что мы это сделаем», — приводит слова Уильямсон официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии смогла защитить чемпионский титул: в финале чемпионата Европы 2022 года она обыграла национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.).

Турнирная сетка женского Евро-2025
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