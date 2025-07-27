«После первого матча никто не думал, что мы это сделаем». Уильямсон — о победе на Евро

Капитан женской сборной Англии Лия Уильямсон прокомментировала победу своей команды на чемпионате Европы — 2025. В решающем матче англичанки переиграли сборную Испании (1:1, 3:1 пен.).

«Нас просто невозможно сбить с намеченного пути. То, как мы оборонялись, — это невероятно. Четвёркой защитников и всей командой. Никто не мог пройти мимо. Чувствовалось, что это наш день.

У нас неисчерпаемая сила духа. Отстоять чемпионский титул — это самое сложное дело. После первого матча никто не думал, что мы это сделаем», — приводит слова Уильямсон официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии смогла защитить чемпионский титул: в финале чемпионата Европы 2022 года она обыграла национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.).