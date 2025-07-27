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Сборная Англии получила трофей за победу на женском Евро-2025

Сборная Англии получила трофей за победу на женском Евро-2025
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Прошла церемония награждения сборной Англии, которая стала победителем женского чемпионата Европы 2025 года. Церемония состоялась после финального матча Евро с национальной командой Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались англичанки — 3:1.

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
27 июля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 1
3 : 1
Испания (ж)
0:1 Кальдентей – 25'     1:1 Руссо – 57'    

Таким образом, сборная Англии защитила титул лучшей команды континента. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (доп. вр.). Турнир проходил в Англии.

На пути к финалу Англия обыграла в полуфинале команду Италии в Женеве – 2:1. Испания во втором полуфинале победила Германию в Цюрихе – 1:0.

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