Сборная Англии получила трофей за победу на женском Евро-2025

Прошла церемония награждения сборной Англии, которая стала победителем женского чемпионата Европы 2025 года. Церемония состоялась после финального матча Евро с национальной командой Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались англичанки — 3:1.

Таким образом, сборная Англии защитила титул лучшей команды континента. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (доп. вр.). Турнир проходил в Англии.

На пути к финалу Англия обыграла в полуфинале команду Италии в Женеве – 2:1. Испания во втором полуфинале победила Германию в Цюрихе – 1:0.