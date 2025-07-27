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Тренер «Рубина» Рахимов высказался о ничьей в матче РПЛ с «Зенитом»

Тренер «Рубина» Рахимов высказался о ничьей в матче РПЛ с «Зенитом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2) в рамках 2-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

— Почему снова два разных тайма?
— Мы привыкли так. Оба тайма не были плохими, просто дарить нельзя такие моменты против такого соперника. Длинная простая передача, когда был назначен пенальти – нельзя полностью поворачиваться спиной и не контролировать полёт мяча. Если не контролируешь, он может попасть в любое место. К несчастью, попал в руку. Это ошибка. Второй гол мы получили на открытом мяче, два защитника располагаются в совершенно свободных зонах, они делают движение вперёд при длинной передаче за спину. Такие моменты дарить нельзя, а там сразу великолепное исполнение – подача и удар головой. Нельзя охранять воздух, мы должны играть за линией мяча, более компактно и близко к сопернику, вступать в единоборство. Для этого должна быть коммуникация. Во втором тайме многое изменилось. Но после 75-й минуты мы опять сделали то же самое, и сопернику удавалось давать проникающие передачи.

Наши голы – это награда за то, что они [наши игроки] в течение всего тайма бились. Когда ты на 90-й минуте сравниваешь счёт с таким соперником – это радость.

— Что вы сказали команде в перерыве? Вышли с другой схемой?
— Нет, просто было высокое расположение игроков. Мы поменяли в середине поля – поставили Юкича десяткой, и два опорных: Ходжа и Иву. Подняли выше Безрукова и Кабутова. Остальное не меняли, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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