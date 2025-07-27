Семак высказался об эмоциональном праздновании гола Даку, чей трансфер в «Зенит» сорвался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об эмоциональном праздновании гола форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Албанец сравнял счёт на 90-й минуте и принёс казанцам ничью (2:2). Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые были заинтересованы в подписании Даку, но трансфер сорвался.

— Наверняка видели, как эмоционально Даку праздновал второй гол. Держали в голове, что для него это особенный и принципиальный матч, учитывая его сорвавшийся трансфер?

— Это у Мирлинда нужно спросить. Он хороший игрок, мы в этом не сомневались. Я думаю, что на любой матч против лидеров нашего чемпионата, сильных клубов, конечно, у игроков отдельная мотивация. Не только у «Рубина». Против «Зенита» и других наших лидеров всегда все команды выходят с особым настроем. Особенно, конечно, на «Зенит», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В минувшем сезоне на его счету было 15 голов и восемь результативных передач в 26 матчах РПЛ. Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн.