Игрок «Зенита» Дркушич: не обидно, что забил именно Даку, обидно, что на последней минуте

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался об упущенной победе в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Казанцы забили свой второй гол на 90-й минуте.

— Очень обидно пропустить гол на последней минуте матча. Думаю, сыграли хорошо первый тайм. Потом, в самом начале второго, пропустили гол. Это всегда тяжело. И потом, не знаю почему, мы просто отдали инициативу «Рубину» в первые 15 минут второго тайма. После этого у нас были моменты для того, чтобы забить третий гол, где, если бы мы забили, я думаю, всё было бы определено. И, конечно, в концовке «Рубин» благодаря своим болельщикам забил этот второй мяч.

— Сегодня, как кажется, вы персонально играли против Даку, и большую часть времени съедали его, справлялись. Не обидно, что именно он всё-таки в концовке сумел забить?

— Конечно, не обидно, что именно он забил, — просто обидно, что «Рубин» забил на последней минуте. Мне как защитнику нравится играть против сильных соперников. И Даку действительно один из лучших игроков чемпионата.

— Во втором тайме был недонастрой или почему вышли и пропустили?

— Я думаю, настрой был на то, чтобы забить ещё гол-два. Но мы сделали ошибку и пропустили, а это очень тяжёлый момент. И не получилось забить третий гол, — приводит слова Дркушича пресс-служба «Зенита».