Тренер «Рубина» Рахимов: у Даку есть определённый уровень, но он не держит его всю игру

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2) оценил игру нападающего своей команды Мирлинда Даку. Гол футболиста на 90-й минуте встречи позволил казанцам избежать поражения.

— Даку игра не очень давалась, но гол всё исправил. Особенная игра была для него?

— Он должен понимать, что все игры для него особенные. У него есть определённый уровень, но он не держит этот уровень все 90 минут. Когда он включается, то всё понятно. Какая разница, перешёл в «Зенит» или нет? Это всё игры чемпионата, ты просто должен сохранять свой уровень, стабильность, развиваться дальше, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».