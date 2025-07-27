Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» Рахимов: у Даку есть определённый уровень, но он не держит его всю игру

Тренер «Рубина» Рахимов: у Даку есть определённый уровень, но он не держит его всю игру
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2) оценил игру нападающего своей команды Мирлинда Даку. Гол футболиста на 90-й минуте встречи позволил казанцам избежать поражения.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

— Даку игра не очень давалась, но гол всё исправил. Особенная игра была для него?
— Он должен понимать, что все игры для него особенные. У него есть определённый уровень, но он не держит этот уровень все 90 минут. Когда он включается, то всё понятно. Какая разница, перешёл в «Зенит» или нет? Это всё игры чемпионата, ты просто должен сохранять свой уровень, стабильность, развиваться дальше, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Вот так Даку отомстил «Зениту» за сорванный трансфер! Спас «Рубин» с 0:2 на 90-й минуте!
Вот так Даку отомстил «Зениту» за сорванный трансфер! Спас «Рубин» с 0:2 на 90-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android