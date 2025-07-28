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«Нужно перевернуть эту страницу». Игрок «Зенита» Педро — об упущенной победе над «Рубином»

«Нужно перевернуть эту страницу». Игрок «Зенита» Педро — об упущенной победе над «Рубином»
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Вингер «Зенита» Педро высказался о результате матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином». Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

— Педро, поделитесь эмоциями. Наверное, очень обидно от того, что результат именно такой?
— Провели очень хороший первый тайм, вели 2:0. К сожалению, пропустили быстрый гол после перерыва — сложная ситуация была. При этом были моменты для того, чтобы забить ещё. К сожалению, свои моменты реализовать не получилось, а сопернику удалось сравнять. Но нужно скорее перевернуть эту страницу, поднять голову повыше и работать с удвоенной энергией, чтобы уже в следующем матче вернуться на победные рельсы, — приводит слова Педро официальный сайт «Зенита».

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