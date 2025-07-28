В «Рубине» дали комментарий на тему усиления команды

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о селекции клуба в рамках нынешнего трансферного окна.

«Работа по всем направлениям ведётся, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятёрку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться. Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодёжной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».