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В «Рубине» дали комментарий на тему усиления команды

В «Рубине» дали комментарий на тему усиления команды
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос о селекции клуба в рамках нынешнего трансферного окна.

«Работа по всем направлениям ведётся, но мы должны понимать, что если мы говорим о российских футболистах первой-второй «линии», то для нас они становятся очень дорогими. И к нам первым они не идут, они идут в первую пятёрку. Значит, нам нужно брать тех, которые пониже уровнем. А это значит, что и у нас будет такой оставаться. Поэтому лучше я привлеку кого-то из молодёжной команды, может, кто-то выстрелит. Не вижу смысла платить по 8-10 миллионов за российских игроков», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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