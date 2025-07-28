Виллиан Роша попросил ЦСКА отпустить его в «Аль-Джазиру»

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша попросил клуб отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В московском клубе на данный момент всё ещё не приняли предложение арабского клуба и рассчитывают сохранить игрока.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн. Роша выступает за ЦСКА с 2022 года.