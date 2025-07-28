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«Лучше, чем Глушенков». Тренер «Зенита» Семак — об игре Лусиано в матче с «Рубином» в РПЛ

«Лучше, чем Глушенков». Тренер «Зенита» Семак — об игре Лусиано в матче с «Рубином» в РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда команды Лусиано Гонду в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:2). Аргентинец появился на поле после перерыва, заменив нападающего Максима Глушенкова.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

— Довольны заменой? Вместо Глушенкова вышел Лусиано.
— Да, в принципе, да, неплохо сыграл.

— Лучше, чем Глушенков?
— Я думаю, да, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Лусиано Гонду перешёл в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» в августе прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 12 млн. Максим Глушенков также выступает за сине-бело-голубых с лета 2024 года. Он был приобретён у «Локомотива».

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