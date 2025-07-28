«Лучше, чем Глушенков». Тренер «Зенита» Семак — об игре Лусиано в матче с «Рубином» в РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда команды Лусиано Гонду в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:2). Аргентинец появился на поле после перерыва, заменив нападающего Максима Глушенкова.

— Довольны заменой? Вместо Глушенкова вышел Лусиано.

— Да, в принципе, да, неплохо сыграл.

— Лучше, чем Глушенков?

— Я думаю, да, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Лусиано Гонду перешёл в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» в августе прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 12 млн. Максим Глушенков также выступает за сине-бело-голубых с лета 2024 года. Он был приобретён у «Локомотива».