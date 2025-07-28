«Рубин» опубликовал видео из раздевалки после матча с «Зенитом»

Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала видео из раздевалки команды после матча с санкт-петербургским «Зенитом» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Казанцы отыгрались с 0:2 и завершили встречу со счётом 2:2.

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».

На 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.