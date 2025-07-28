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«Рубин» опубликовал видео из раздевалки после матча с «Зенитом»

«Рубин» опубликовал видео из раздевалки после матча с «Зенитом»
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Пресс-служба казанского «Рубина» опубликовала видео из раздевалки команды после матча с санкт-петербургским «Зенитом» во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Казанцы отыгрались с 0:2 и завершили встречу со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

Видео доступно на странице «Рубина» в социальной сети «ВКонтакте».

На 11-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти и вывел «Зенит» вперёд. Матео Кассьерра удвоил преимущество сине-бело-голубых на 36-й минуте. Велдин Ходжа на 47-й минуте сократил разницу в счёте. Мирлинд Даку на 90-й минуте сравнял счёт.

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.

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