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Семак ответил на претензию, что развивает латиноамериканский футбол, а не российский

Семак ответил на претензию, что развивает латиноамериканский футбол, а не российский
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о большом количестве легионеров из Южной Америки в составе сине-бело-голубых после матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

— Вы начали играть, когда практически не было легионеров и каждый перспективный молодой футболист получал игровое время и шансы на то, чтобы выйти в большой футбол. Сейчас при наличии такого количества легионеров и бюджета клубов вы практически, можно сказать, развиваете латиноамериканский футбол, а не питерский и российский футбол. Что можете сказать по этому поводу?
— Мы развиваем футбол российский. Тут важен уровень конкуренции для меня как для тренера. Очень важно, чтобы играли сильнейшие, уровень конкуренции был большой. Вы прекрасно помните те годы, в которые ЦСКА побеждал, и «Зенит» побеждал в еврокубках, и сборная хорошо выступала, никакого лимита не было. Это не мешало российским игрокам и уезжать в Европу и быть на ведущих ролях в своих клубах. Вспомните, в «Зените» какая была плеяда российских игроков, в ЦСКА плеяда российских игроков, которые были лидерами команды.

Поэтому здесь вопрос исключительно конкуренции. А если иностранные игроки или те, которые приезжают, сильнее наших, то это вопрос здоровой конкуренции. Будут сильнее наши — будут наши играть. Это профессиональный футбол, здесь нужно понять те правила, по которым все будут играть и двигаться дальше. А этим и интересен футбол — значит, должны быть сильные игроки для того, чтобы клубы были сильные. Всё же просто, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В матче с «Рубином» в стартовом составе «Зенита» на поле вышли бразильцы Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Жерсон и Педро, а также колумбийцы Вильмар Барриос и Матео Кассьерра. Аргентинцы Лусиано Гонду и Роман Вега появились во второй половине игры.

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