«Не выспался что ли?» Генич отреагировал на игру Виллиана Роши в матче ЦСКА с «Ахматом»

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался об игре бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

«Виллиан Роша сегодня не выспался что ли? Какая-то странная игра от бразильца», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, красно-синие уступали в счёте до 45-й минуты встречи, однако в компенсированное к первому тайму время дубль Данила Кругового помог ЦСКА одержать волевую победу.

Ранее сообщалось, что Роша попросил московский клуб отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.