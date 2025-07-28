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«Не выспался что ли?» Генич отреагировал на игру Виллиана Роши в матче ЦСКА с «Ахматом»

«Не выспался что ли?» Генич отреагировал на игру Виллиана Роши в матче ЦСКА с «Ахматом»
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Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич высказался об игре бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15'     1:1 Круговой – 45+2'     2:1 Круговой – 45+3'    
Удаления: нет / Тодорович – 86'

«Виллиан Роша сегодня не выспался что ли? Какая-то странная игра от бразильца», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, красно-синие уступали в счёте до 45-й минуты встречи, однако в компенсированное к первому тайму время дубль Данила Кругового помог ЦСКА одержать волевую победу.

Ранее сообщалось, что Роша попросил московский клуб отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

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