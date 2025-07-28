Семак объяснил, как «Рубину» удалось устроить камбэк с 0:2 в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался камбэке «Рубина» во втором тайме матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Петербуржцы и казанцы играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встреча завершилась результативной ничьей — 2:2.

— В прошлом сезоне «Рубин» был лидером по волевым очкам, всегда команда славилась игрой во втором тайме. Почему «Зенит» несколько разобранным вышел на второй тайм или это «Рубин» настолько сильно поддавил, что сложно было ему что-то противопоставить?

— Да нет, я думаю, это быстрый мяч повлиял так. Конечно, сразу же практически после выхода пропустили, и это добавляет игрокам. Одной команде добавляет уверенности, отступать некуда, нужно забивать, нужно стараться активно, агрессивно рисковать. Но, к сожалению, во время определенного давления, прессинга у нас были хорошие моменты для того, чтобы забивать. Еще раз повторюсь, очень хорошие, но, к сожалению, не забили. А преимущество в один мяч — оно не позволяет свести спокойно матч к победе, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели в счёте со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью.