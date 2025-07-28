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«Спартак» сделал предложение по трансферу бразильского экс-форварда «Зенита»

«Спартак» сделал предложение по трансферу бразильского экс-форварда «Зенита»
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«Спартак» сделал предложение по бывшему бразильскому нападающему «Зенита» Артуру, который сейчас выступает за «Ботафого», сообщает UOL.

По данным источника, сумма предложения составляет около € 15 млн. Руководство «Ботафого» пока не дало ответа на предложение от «Спартака».

Напомним, Артур выступал за «Зенит» с 2024 по 2025 год, после чего перебрался в «Ботафого», подписав контрактное соглашение до 2029 года. В составе клуба из Санкт-Петербурга он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив семь голов и шесть результативных передач.

В 27 играх за «Ботафого» он забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

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