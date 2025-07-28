Названа сумма, которую «Спартак» может получить в случае трансфера Мангаша в «Спортинг»

Московский «Спартак» получит до € 1 млн за переход своего защитника Рикарду Мангаша в лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщает португальское издание A Bola.

По информации источника, «Спартак» получит € 300 тысяч гарантированной суммы за трансфер, а также дополнительно московский клуб может заработать от € 500 тысяч до € 700 тысяч в виде бонусов. Кроме того, «Спартак» сохранит 20% прав на игрока в случае его последующей перепродажи.

Напомним, Мангаш перешёл в российский гранд из «Витории Гимарайнш» в сентябре 2024 года. За этот период защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.