«Спартак» и «Бешикташ» близки к соглашению по трансферу Фернандеша – источник

«Бешикташ» и «Спартак» очень близки к достижению соглашения по переходу полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу на личной странице в социальной сети X.

Отметим, ранее «Бешикташ» на официальном сайте опроверг информацию о том, что команда ведёт переговоры со «Спартаком» по трансферу Фернандеша.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту также проявлял санкт-петербургский «Зенит».

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до конца июня 2027 года.