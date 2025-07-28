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Батраков, Круговой и Песьяков — в сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Батраков, Круговой и Песьяков — в сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 2-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива», «Акрона», «Балтики», «Крыльев Советов» — по два футболиста. По одному представителю у «Зенита», ЦСКА и «Оренбурга». Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).

Вратарь: Сергей Песьяков («Рубин»)

Защитники: Владислав Саусь («Балтика»), Артём Касимов («Оренбург»), Сесар Монтес («Локомотив»), Элдар Чивич («Балтика»).

Полузащитники: Данил Круговой (ЦСКА), Максим Болдырев, Дмитрий Пестряков (оба – «Акрон»), Алексей Батраков («Локомотив»).

Нападающие: Андрей Мостовой («Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов»).

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»).

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