Батраков, Круговой и Песьяков — в сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 2-го тура МИР РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Локомотива», «Акрона», «Балтики», «Крыльев Советов» — по два футболиста. По одному представителю у «Зенита», ЦСКА и «Оренбурга». Тренером символической сборной мы выбрали Михаила Галактионова («Локомотив»).

Вратарь: Сергей Песьяков («Рубин»)

Защитники: Владислав Саусь («Балтика»), Артём Касимов («Оренбург»), Сесар Монтес («Локомотив»), Элдар Чивич («Балтика»).

Полузащитники: Данил Круговой (ЦСКА), Максим Болдырев, Дмитрий Пестряков (оба – «Акрон»), Алексей Батраков («Локомотив»).

Нападающие: Андрей Мостовой («Зенит»), Вадим Раков («Крылья Советов»).

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»).