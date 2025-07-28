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Генич отреагировал на дубль Данила Кругового в матче ЦСКА с «Ахматом»

Генич отреагировал на дубль Данила Кругового в матче ЦСКА с «Ахматом»
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Известный футбольный комментатор и телеэксперт Константин Генич прокомментировал дубль защитника ЦСКА Данила Кругового в матче второго тура Российской Премьер-лиги с «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась победой московской команды со счётом 2:1.

«Круг, браво!» — написал Генич в своём телеграм-канале и добавил в конце высказывания три эмодзи аплодисментов.

Напомним, в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-лиги московский клуб сыграл вничью с «Оренбургом» (0:0). «Ахмат» же в стартовом туре чемпионата России уступил казанскому «Рубину» со счётом 0:2.

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