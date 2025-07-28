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«Зенит» впервые за 115 матчей упустил преимущество в два гола

«Зенит» впервые за 115 матчей упустил преимущество в два гола
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«Зенит» впервые с 2016 года упустил преимущество в два мяча в матче РПЛ, сообщается в телеграм-канале Opta Sports. Это случилось в игре второго тура чемпионата России с «Рубином» (2:2) Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели в счёте со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

Отметим, до этого момента «Зенит» 115 матчей подряд не уступал преимущество в два мяча.

В матче первого тура РПЛ «Рубин» победил «Ахмат» со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда, в свою очередь, одержала победу в матче с «Ростовом» со счётом 2:1.

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.

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