«Зенит» впервые за 115 матчей упустил преимущество в два гола

«Зенит» впервые с 2016 года упустил преимущество в два мяча в матче РПЛ, сообщается в телеграм-канале Opta Sports. Это случилось в игре второго тура чемпионата России с «Рубином» (2:2) Напомним, после первого тайма встречи сине-бело-голубые вели в счёте со счётом 2:0, однако в оставшиеся 45 минут казанцы сумели отыграться и сыграть вничью.

Отметим, до этого момента «Зенит» 115 матчей подряд не уступал преимущество в два мяча.

В матче первого тура РПЛ «Рубин» победил «Ахмат» со счётом 2:0. Санкт-петербургская команда, в свою очередь, одержала победу в матче с «Ростовом» со счётом 2:1.

В 3-м туре РПЛ «Рубин» встретится с «Сочи». Игра состоится 4 августа. «Зенит» проведёт матч с ЦСКА. Он пройдёт 3 августа.