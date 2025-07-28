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ESPN представил рейтинг «назначенных игроков» в истории МЛС. Месси и Анри не вошли в топ-3

ESPN представил рейтинг «назначенных игроков» в истории МЛС. Месси и Анри не вошли в топ-3
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Звёздный форвард «Интер Майами» Лионель Месси вошёл в рейтинг «назначенных футболистов» за всю историю лиги МЛС по версии ESPN и занял в нём четвёртое место.

Правило назначенных игроков — это система, позволяющая клубам лиги подписывать футболистов, на которых не распространяется установленный лимит зарплат. Данное правило было введено 18 лет назад с целью помочь «Лос-Анджелесу» заключить контракт с Дэвидом Бекхэмом.

По версии составителей рейтинга ESPN, первое место занимает Робби Кин («Гэлакси», 2011). На втором месте располагается Себастьян Джовинко («Торонто», 2015). На третье составители поместили Карлоса Велу («Лос-Анджелес», 2018).

Отметим, переход Тьерри Анри в «Ред Булл» составители рейтинга поставили на шестое место, а трансфер Златана Ибрагимовича в «Гэлакси» — на девятое.

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